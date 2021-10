Francia: produzione industriale batte le attese ad agosto

Daniela La Cava 5 ottobre 2021 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Migliore delle attese la produzione industriale in Francia per il mese di agosto. Il dato ha mostrato un rialzo del 3,9% su base annua in linea con la passata rilevazione (dato rivisto da +4%), facendo meglio del consensus Bloomberg che indicava una crescita del 3,3 per cento. Su base mensile il dato ha registrato un rialzo dell'11% contro il precedente +0,5% (dato rivisto da +0,3%). Il mercato si attendeva una crescita mensile dello 0,4 per cento.