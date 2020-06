Francia: nuovo crollo della produzione industriale, -20% ad aprile

Valeria Panigada 10 giugno 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Nuovo crollo della produzione industriale in Francia. Ad aprile, mese in cui erano in vigore ancora le misure di confinamento per limitare il contagio da Covid, si è registrata una flessione del 20% rispetto al mese precedente. Il dato è in linea con le attese degli analisti e segna una accelerazione al ribasso dopo il -16,2% di marzo.