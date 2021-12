Francia: inflazione novembre +2,8% a/a, +0,4% m/m

Daniela La Cava 30 novembre 2021 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Ancora in accelerazione l'inflazione in Francia a novembre. Secondo la lettura preliminare diffusa stamattina, l'inflazione è aumentata del 2,8% su base annua rispetto al 2,6% della passata lettura e del consensus Bloomberg. Su base mensile, i prezzi al consumo hanno mostrato una crescita 0,4% contro il precedente 0,2% ma in linea con il consensus.