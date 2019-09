Francia: Pmi servizi e manifattura scivola a settembre (lettura flash)

Daniela La Cava 23 settembre 2019 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Il settore manifatturiero e quello servizi calano in Francia a settembre. Nella lettura flash per il mese in corso, secondo quanto elaboratato da Ihs Markit, il Pmi servizi è sceso a 51,6 punti dai 53,4 punti di agosto (minimo a 4 mesi), mentre il Pmi manifatturiero è sceso a 50,3 punti contro i 51,1 di agosto.