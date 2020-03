Francia: Banque de France taglia stima di crescita, Pil I trimestre visto a +0,1%

Valeria Panigada 9 marzo 2020 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

La Banque de France è più pessimista per la crescita dell'economia francese in questi primi tre mesi del 2020. L'istituto ha rivisto al ribasso la sua previsione, stimando un rialzo del Pil dello 0,1% nel primo trimestre del 2020 contro la precedente stima di un +0,3% a causa dell'impatto del coronavirus. "L'attività nell'industria e nei servizi è aumentata a febbraio, ma i direttori delle imprese prevedono un calo a marzo nel nuovo contesto creato dal coronavirus", si legge nel rapporto.La Francia dovrebbe quindi scampare per un soffio la recessione tecnica (due trimestri consecutivi con segno negativo). Nel quarto trimestre del 2019 infatti il Pil francese aveva registrato una contrazione dello 0,1% per effetto degli scioperi dei trasporti nell'ambito della protesta contro la riforma delle pensioni.