Francia: Banque de France stima rimbalzo dell'economia, Pil +14% nel terzo trimestre

Valeria Panigada 7 luglio 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

L'economia della Francia dovrebbe rimbalzare nel trimestre in corso allo stesso ritmo in cui è crollata nei tre mesi prima. Secondo le nuove stime della Banque de France, il Pil francese nel terzo trimestre dovrebbe registrare un aumento del 14%, dopo che nel periodo aprile-giugno è sceso del 14%, a causa delle misure di confinamento messe in atto per fermare la diffusione del coronavirus. La Francia ha gradualmente revocato le misure di contenimento dall'11 maggio.Se la ripresa economica venisse confermata e l'epidemia di coronavirus rimanesse sotto controllo, la Banque de France potrebbe rivedere al rialzo la sua previsioni per l'intero 2020 a un calo del 10% del Pil quest'anno, migliore della stima del governo, che prevede una contrazione dell'11% nel 2020.