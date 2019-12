Francia: -0,2% a/a per la produzione industriale a ottobre, +0,4% m/m

Daniela La Cava 10 dicembre 2019 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

In Francia la produzione industriale ha mostrato una flessione annua dello 0,2% rispetto al +0,2% della passata rilevazione (dato rivisto da +0,1%), facendo meglio del consensus Bloomberg pari a -0,4 per cento. Su base mensile il dato ha registrato una crescita dello 0,4% in linea con la passata rilevazione (dato rivisto +0,3%) rispetto al +0,2% del consensus Bloomberg.