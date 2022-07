Cina: produzione industriale rimbalza a giugno, +3,9% con allentamento lockdown da Covid

Nel mese di giugno la produzione industriale cinese è salita del 3,9% su base annua, lievemente al di sotto del +4% atteso dal consensus degli analisti, e decisamente meglio del +0,7% di maggio.

Il recupero del dato si deve alla decisione del governo di Pechino di ritirare e/o allentare le misure di restrizione-lockdown che ha imposto nei mesi precedenti per arginare i contagi di Covid, nell’ambito della sua politica Zero-Covid, imposte nelle settimane precedenti per far fronte all’ondata di pandemia più forte dalla prima di inizio 2020.