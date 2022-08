Cina: indici Pmi servizi e Composite in fase di espansione a luglio

Nel mese di luglio il Pmi servizi della Cina stilato congiuntamente da Markit e Caixin Services è salito a 55,5 punti dai 54,5 punti di giugno. Il Pmi Composite ha rallentato il passo a 54 punti, dai 55,3 punti del mese precedente. I dati cinesi hanno confermato la fase di espansione, in quanto a livelli superiori ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.

