Usa: crescono ad aprile redditi e spese personali superando le attese

31 maggio 2019 - 15:02

Crescono negli Stati Uniti ad aprile le spese personali (PCE) segnando +0,3% dal +1,1% del mese precedente. Il dato reso noto dal Bureau of Economic Analysis (BEA) batte le stime del consensus che erano per un +0,2%.Crescono dello 0,5% i redditi personali dopo il +0,1% del mese precedente, meglio delle attese degli analisti che erano per un +0,3%.