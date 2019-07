Singapore: Pil in contrazione -3,4% in II trimestre. Trend peggiore in 10 anni

Laura Naka Antonelli 12 luglio 2019 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo trimestre dell'anno, il Pil di Singapore è sceso del 3,4% su base trimestrale, decisamente peggio del +0,1% atteso da Reuters. Su base annua, il trend è stato di una crescita quasi piatta, pari a +0,1%, molto al di sotto del +1,1% stimato. Per il Pil di Singapore, si tratta del risultato peggiore in dieci anni. In particolare, il settore manifatturiero ha sofferto una contrazione del 3,8% su base annua, rispetto al -0,4% del trimestre precedente.