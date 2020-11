Reuters Tankan: sentiment aziende manifatturiere Giappone migliora ma rimane negativo

Laura Naka Antonelli 9 novembre 2020 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

Il rapporto Reuters Tankan, che anticipa il rapporto trimestrale Tankan stilato dalla Bank of Japan, ha confermato come le aziende manifatturiere giapponesi continuino a essere pessimiste sul futuro dell'economia, anche se a un ritmo minore.L'indice di novembre, che monitora il sentiment del settore manifatturiero, si è attestato a novembre a -13 punti, rispetto ai -26 di ottobre: il dato ha riportato il trend migliore da febbraio ma rimane ancora negativo.Miglioramento anche per l'indice non manifatturiero, passato dai -16 di ottobre a -13 punti.Il Reuters Tankan è un sondaggio a cui partecipano circa 500 aziende non finanziarie del Giappone, di grande-media dimensione.