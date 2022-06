Pil Giappone I trim rivisto al rialzo ma sempre in contrazione: -0,5% con effetto Omicron

Il Pil del Giappone relativo al primo trimestre dell’anno è stato rivisto al rialzo dal calo inizialmente riportato pari a -1% su base annualizzata a una flessione dello 0,5%. L’impatto sull’economia giapponese della nuova ondata di Covid-19, nel primo trimestre, con la variante Omicron, è stato dunque meno pesante di quanto inizialmente diffuso.

La contrazione del Pil si spiega con la debolezza degli investimenti pubblici e delle spese per consumi. In particolare, gli investimenti pubblici, incluse le spese per le infrastrutture pubbliche, si sono contratti del 3,9%, nel corso del primo trimestre del 2022.

Su base trimestrale, il Pil del Giappone è sceso nei primi tre mesi dell’anno dello -0,1%, meno del -0,2% inizialmente riportato con la lettura preliminare, e a seguito della precedente espansione, nel quarto trimestre, pari a +1,1%.