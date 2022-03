Pil Giappone IV trimestre rivisto al ribasso a +4,6%, peggio delle attese

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2022 - 06:22

MILANO (Finanza.com)

Il Pil del Giappone relativo al quarto trimestre del 2021 è stato rivisto al ribasso, dalla crescita annualizzata pari a +5,4% risultata nel dato preliminare a un'espansione pari a +4,6%. Il dato è stato peggiore in modo significativo rispetto al +5,6% previsto dagli economisti. Su base trimestrale, l'economia del Giappone è cresciuta dell'1,1%, meno del +1,4% atteso. I consumi privati, che incidono sul Pil del Giappone per più della metà, sono aumentati nel periodo compreso tra ottobre e dicembre del 2,4%, meno del +2,7% riportato nella lettura preliminare. Il Pil del Giappone rischia la contrazione nel primo trimestre del 2022, sulla scia del balzo delle infezioni da Covid e a causa dell'impennata dei prezzi energetici, acuita dalla guerra in corso tra la Russia e l'Ucraina.