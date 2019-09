Nuova Zelanda: banca centrale lascia tassi fermi all'1%, ma non esclude nuove mosse

Valeria Panigada 25 settembre 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Labanca centrale della Nuova Zelanda, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ha lasciato i tassi di interesse fermi al minimo storico dell'1%, dopo la sforbiciata di agosto. Tuttavia ha precisato che "rimane spazio per ulteriori stimoli fiscali e monetari, se necessario, per sostenere l'economia e mantenere i nostri obiettivi di inflazione e occupazione".