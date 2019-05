Mercato immobiliare Cina: prezzi nuove case +10,7% su base annua ad aprile

Laura Naka Antonelli 16 maggio 2019 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile, i prezzi delle nuove case della Cina sono saliti dello 0,6% su base mensile, come a marzo. Su base annua, il rialzo è stato del 10,7%, rispetto al +10,6% precedente. Il mercato immobiliare cinese è stato stimolato di recente dall'eliminazione di alcune restrizioni all'acquisto di abitazioni, che è stata decisa dal governo di Pechino.Obiettivo, stimolare l'economia in un momento in cui i fondamentali fanno fronte agli effetti negativi della guerra commerciale, che stanno interessando in particolare il settore manifatturiero.