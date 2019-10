Inflazione Giappone: niente da fare, salari non solo non salgono ma continuano a scendere

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2019 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Niente da fare: i salari, in Giappone, non salgono, ostacolando dunque l'economia del paese nel raggiungimento di quel target di inflazione della Bank of Japan (del 2%) che appare sempre più come una chimera.Nel mese di agosto, i salari sono scesi dello 0,2% su base annua, meno comunque della flessione precedente dell'1%, e in linea con le attese degli analisti.Su base reale, il trend è stato di un calo dello 0,6% su base annua, come da attese, e inferiore alla flessione precedente, pari a -1,7%.