Inflazione Giappone: indice prezzi al consumo -0,4% a ottobre

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2020 - 06:55

MILANO (Finanza.com)

Tasso di inflazione del Giappone negativo a ottobre. L'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,4% su base annua, come da attese, e in peggioramento rispetto al dato precedentemente invariato.Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, il dato è sceso su base annua dello 0,7%, peggio del calo -0,3% precedente, ma in linea con le attese. Esclusi i prezzi dei beni alimentari ed energetici, l'indice ha segnato un ribasso dello 0,2%, rispetto al -0,3% stimato, e al dato invariato di settembre.