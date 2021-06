Inflazione Giappone: indice prezzi al consumo -0,1% a maggio

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2021 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio, l'inflazione del Giappone misurata dall'indice dei prezzi al consumo è scesa dello 0,1% su base annua, rispetto al -0,2% atteso e alla flessione precedente pari a -0,4%. Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, il dato è salito dello 0,1%, rispetto allo zero per cento atteso e al precedente calo dello 0,1%. Escluse le componenti dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,2%, sempre su base annua, così come ad aprile e meno del -0,3% stimato dagli analisti.