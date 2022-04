Inflazione Giappone: indice CPI +1,2% a marzo, sotto stime. Target Bank of Japan ancora troppo lontano

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2022 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo l'inflazione del Giappone misurata dall'indice dei prezzi al consumo CPI è salita dell'1,2% su base annua, rispetto al +1,3% atteso dagli economisti e al precedente rialzo dello 0,9%. Escludendo la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, l'inflazione è avanzata dello 0,8% su base annua, come da attese, in accelerazione rispetto al precedente aumento dello 0,6% e al ritmo più alto dal gennaio del 2020.Escluse le componenti dei prezzi dei beni alimentari ed energetici il trend è stato di un calo dello 0,7%, rispetto al -1,1% atteso e successivo alla flessione precedente dell'1%. Quest'ultima è la misura dell'inflazione core del Giappone, che si conferma ostinatamente inferiore al target di crescita del 2% dell Bank of Japan.