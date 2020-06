Inflazione Cina: prezzi consumo sotto 3% per prima volta da agosto, alert deflazione da prezzi produzione

Laura Naka Antonelli 10 giugno 2020 - 06:50

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio l'inflazione cinese misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita, su base annua, del 2,4%, attestandosi al di sotto del 3% per la prima volta dall'agosto dell'anno scorso. Il dato è stato inferiore alle attese, che erano di un aumento del 2,7%, dopo il +3,3% di aprile. Su base mensile, l'inflazione è scesa dello 0,8%.A sostenere la dinamica dei prezzi è stata soprattutto la componente dei prezzi dei beni alimentari, balzata del 10,6% su base annua; i prezzi dei beni non alimentari sono aumentati invece dello 0,4%.Reso noto anche l'indice dei prezzi alla produzione, sceso su base annua in Cina del 3,7%. Il dato, che ha lanciato l'alert deflazione, è peggiorato rispetto al -3,1% precedente, ed è stato peggiore delle attese (-3,3%). Su base mensile, il trend è stato di un calo dello 0,4%.