Inflazione Cina: prezzi al consumo +0,9% y/y, prezzi alla produzione +8,8% y/y

9 marzo 2022

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio, l'inflazione della Cina misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita su base annua dello 0,9%, in linea con le attese, e come nel mese di gennaio. Su base mensile, il rialzo è stato pari a +0,6%. L'inflazione misurata dall'indice dei prezzi alla produzione è balzata invece su base annua dell'8,8%, rallentando il passo rispetto al precedente +9,1% ma superando il rialzo dell'8,7% previsto dal consensus. Su base mensile, il trend è stato pari a +0,5%.PI for February 0.9% y/yexpected 0.9%, prior 0.9%m/m CPI is +0.6% ... that is quick