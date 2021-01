Inflazione Cina: in ripresa a dicembre indice prezzi al consumo e prezzi alla produzione

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2021 - 06:47

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre l'inflazione cinese misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita su base annua dello 0,2%, rispetto al dato invariato atteso, e in miglioramento rispetto al calo precedente dello 0,5%. L'inflazione misurata dall'indice dei prezzi alla produzione è scesa invece dello 0,4% su base annua, rispetto al -0,7% stimato e in ripresa rispetto al -1,5% precedente.China inflation data for December: CPI +0.2% y/y (expected 0.0%)