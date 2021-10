Inflazione Cina: crescita prezzi al consumo inferiore alle attese, ma è boom prezzi produzione al record dal 1995

Laura Naka Antonelli 14 ottobre 2021 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di settembre, l'inflazione della Cina misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita su base annua dello 0,7%, meno del +0,9% atteso dal consensus e in decelerazione rispetto alla crescita pari a +0,8% di agosto. Su base mensile, la performance è stata invariata.L'inflazione misurata dall'indice dei prezzi alla produzione è balzata invece su base annua del 10,7%, lievemente al di sopra del +10,5% previsto dal consensus e in accelerazione rispetto all'aumento precedente, pari a +9,5%. Il dato ha riportato la crescita più alta dal 1995, ovvero in 26 anni. Su base mensile, l'indice è salito dell'1,2%.