Indice Pmi globale di JP Morgan a minimo da 2016, migliora tasso di crescita Italia

Laura Naka Antonelli 4 ottobre 2019 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi Composite globale stilato da JP Morgan, noto come JP Morgan Global Composite PMI, si è attestato a settembre a 51,2 punti. Pur essendo in fase di espansione, in quanto superiore alla soglia di 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra), tra l'altro per l'84 mese consecutivo, l'indice scende al valore più basso dalla metà del 2016.Viene confermata così la fase di deterioramento dell'economia globale.Dal dato emergono miglioramenti nel tasso di crescita di Stati Uniti, Italia e Brasile e il ritorno alla fase di espansione dell'Australia. Viene segnalato invece un rallentamento in Francia, Spagna, Russia e Irlanda, oltre alla fase di crisi economica in Germania e Regno Unito.