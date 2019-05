Impatto guerra commerciale: export Giappone in calo per quinto mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2019 - 07:11

MILANO (Finanza.com)

Le esportazioni giapponesi sono scese per il quinto mese consecutivo, soffrendo ad aprile una flessione del 2,4% su base annua, decisamente peggiore del -1,6% atteso dal consensus, a causa dell'impatto della guerra commerciale in corso. E' quanto emerge dai dati della bilancia commerciale del Giappone, che hanno messo in evidenza un rallentamento del surplus a 60,4 miliardi di yen, rispetto al precedente surplus di 527 miliardi e contro i 232,7 miliardi stimati dagli analisti.Su base adjusted, la bilancia commerciale ha indicato un deficit di 110,9 miliardi.Le importazioni sono salite del 6,4%, a conferma del miglioramento della domanda interna. La crescita è stata superiore al +4,5% atteso e al precedente +1,2%.