Giappone: vendite al dettaglio in recupero su base mensile. Ma è ancora crollo su base annua

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2020 - 07:03

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio le vendite al dettaglio del Giappone sono salite del 2,1% su base mensile, peggio del rialzo del 3% stimato dal consensus, ma in forte recupero, a causa dell'allentamento delle misure di lockdown precedentemente introdotte per contrastare i contagi da coronavirus, rispetto al tonfo precedente del 9,9%.Su base annua, tuttavia, il dato rimane in forte calo (crollo di ben - 12,3%), rispetto al -11,6% stimato e solo in lieve miglioramento rispetto al precedente tonfo del 13,9%.