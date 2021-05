Giappone: vendite al dettaglio frenano ad aprile, -4,5% m/m

Daniela La Cava 31 maggio 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile frenano le vendite al dettaglio in Giappone. Il dato ha mostrato una flessione mensile del 4,5% contro il precedente +1,2%, facendo peggio del consensus Bloomberg pari a -1,7 per cento. Su base annua il dato ha registrato una crescita del 12% su base annua, in miglioramento rispetto al +5,2% della passata lettura e battendo il consensus Bloomberg pari a +15,2 per cento.