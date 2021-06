Giappone: vendite al dettaglio -0,4% ad aprile, outlook consumi debole anche con Olimpiadi Tokyo

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2021 - 07:02

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile, le vendite al dettaglio del Giappone sono scese dello 0,4% su base mensile, migliorando in modo significativo rispetto alla flessione del 4,5% di marzo. Su base annua, il dato ha segnato un balzo dell'8,2%, meglio del +7,9% stimato, in lieve rallentamento rispetto al +11,9% di marzo. Il dato è salito per il terzo mese consecutivo.L'outlook per l'economia giapponese rimane debole, nonostante le Olimpiadi di Tokyo, che prenderanno il via il prossimo 23 luglio fino all'8 agosto.Takeshi Minami, capo economista di Norinchukin Research Institute, ha commentato il dato diramato, affermando che "è improbabile che molti anziani siano usciti e abbiano speso i loro soldi ad aprile e maggio, visto che era ancora in vigore uno stato di emergenza o di quasi emergenza" nel paese.Ed "è difficile immaginare che le Olimpiadi scatenino un balzo della spesa", ha continuato, sottolineando che rimane il rischio che un'altra recrudescenza della pandemia Covid-19 condizioni i consumi.