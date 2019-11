Giappone: tonfo produzione industriale, su base mensile calo più forte da gennaio 2018

Laura Naka Antonelli 29 novembre 2019 - 06:41

MILANO

Brutto trend per la produzione industriale del Giappone che, in base alla lettura preliminare del dato, ha sofferto a ottobre un tonfo del 4,2% su base mensile, riportando la flessione su base mensile peggiore dal gennaio del 2018. Il dato ha fatto peggio delle attese degli analisi, che erano per un ribasso del 2%, successivo al rialzo dell'1,7% di settembre. Su base annua, il trend è stato di un crollo del 7,4%, rispetto al -5,2% stimato e il +1,3% precedente.