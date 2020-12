Giappone: tasso disoccupazione sale al 3,1% a ottobre, record in più di tre anni

Laura Naka Antonelli 1 dicembre 2020 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di disoccupazione del Giappone è salito a ottobre al 3,1%, come da attese, rispetto al 3% di settembre. Sebbene la disoccupazione rimanga contenuta nel paese, il dato ha testato il record in più di tre anni, scontando l'effetto della pandemia COVID-19 sulle aziende.In particolare, il numero totale dei disoccupati è salito nel mese di 80.000 unità a 2,14 milioni.Il ratio che misura la disponibilità dei posti di lavoro in Giappone è migliorato tuttavia a 1,04 dagli 1,03 di settembre, il che significa che, per ogni 100 persone in cerca di una occupazione, si sono presentati 104 posti di lavoro.E' stato il primo miglioramento dall'aprile del 2019, a conferma di come le assunzioni delle aziende siano tornate a salire, nonostante le preoccupazioni sull'outlook dell'economia, a causa delle conseguenze del coronavirus.