Giappone: tasso di disoccupazione scende al 2,7% a ottobre, meglio delle attese

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2021 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di ottobre il tasso di disoccupazione del Giappone si è attestato al 2,7%, scendendo dal precedente 2,8% e facendo meglio del 2,8% atteso dal consensus degli analisti. Il numero dei posti di lavoro disponibili per ogni 100 persone in cerca di una occupazione è stato pari a 115, inferiore ai 117 attesi e in calo rispetto alle 116 unità precedenti.