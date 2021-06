Giappone: tasso di disoccupazione sale al 3% a maggio, i senza lavoro sono 2,11 milioni

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2021 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione del Giappone è salito dal precedente 2,8% al 3%. Stando ai dati diramati dal Ministero degli Affari interni, il numero delle persone senza lavoro nel paese si è attestato a 2,11 milioni di unità, in rialzo del 6,6% su base annua, o di 130.000 unità. Su base mensile i disoccupati sono saliti di 20.000 unità, o dell'1%.Il numero di persone con una occupazione in Giappone è stato pari invece a 66,67 milioni, 110.000 in più, o in rialzo dello 0,2%, rispetto al maggio del 2020.Su base mensile, il numero degli occupati in Giappone è salito di 100.000 persone, o dello 0,15%.Il numero di posti di lavoro disponibili per ogni 100 persone in cerca di una occupazione è stato pari a 109, come ad aprile.