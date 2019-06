Giappone: spese in conto capitale e utili societari in forte ripresa in I trimestre 2019

Laura Naka Antonelli 3 giugno 2019 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre del 2019, il dato relativo alle spese in conto capitale del Giappone ha riportato un balzo, su base annua, del 6,1%, molto meglio del +2,6% atteso e in ulteriore crescita anche rispetto al +5,7% del quarto trimestre del 2018.Positivo anche il dato relativo agli utili societari, saliti nei primi tre mesi dell'anno del 10,3% su base annua, in decisa ripresa rispetto al calo precedente del 7%.Le vendite delle società sono aumentate del 3% su base annua, meno rispetto al +3,7% del trimestre precedente.