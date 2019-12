Giappone: spese famiglie zavorrate da aumento Iva, -5,1% a ottobre

Laura Naka Antonelli 6 dicembre 2019 - 06:51

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di ottobre le spese per consumi delle famiglie giapponesi sono scese del 5,1%, più del calo del 3,2% previsto, e in deciso peggioramento rispetto al balzo del 9,5% di settembre. Il trend si spiega con l'aumento dell'Iva, scattato in Giappone lo scorso 1° ottobre. Comunicati oggi dal fronte macro anche i salari che, su base reale, sono aumentati dello 0,5%, più del +0,2% atteso e rispetto ai precedenti +0,5%.