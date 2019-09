Giappone: spese famiglie come da attese, ma su base reale salari scivolano -0,9%

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio, il dato relativo alle spese delle famiglie giapponesi è salito, come da attese, dello 0,8% su base annua, in deciso rallentamento tuttavia rispetto al +2,7% di giugno. Ha deluso però il dato sui salari, scesi a luglio dello 0,3% su base annua, rispetto al +0,7% previsto e al precedente +0,4%.Su base reale, i salari sono tra l'altro diminuiti dello 0,9%, rispetto al -0,7% stimato e -0,5% di giugno. Dai numeri si evince quanto la Bank of Giappone sia ancora lontana dal raggiungere i propri target di inflazione.