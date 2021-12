Giappone: spese famiglie -0,6% su base annua a ottobre, in calo per terzo mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 7 dicembre 2021 - 06:59

Nel mese di ottobre le spese per le famiglie giapponesi sono scese su base annua dello 0,6%, in linea con le attese, dopo il calo dell'1,9% di settembre. In media, la spesa media delle famiglie con due o più componenti è stata pari a 281.996 yen (l'equivalente di $2.500), in flessione per il terzo mese consecutivo.