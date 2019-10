Giappone: spese consumi +1% prima di aumento Iva, meglio attese

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2019 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di agosto, le spese per consumi delle famiglie giapponesi sono salite, su base annua, dell'1%, decisamente meglio della flessione -1% attesa dal consensus, e in rafforzamento rispetto al precedente +0,8%. Su base mensile, il trend è stato di un aumento del 2,4%. E' molto probabile che i giapponesi abbiano deciso di incrementare le spese, in vista dell'introduzione dell'aumento dell'Iva, avvenuta il 1° ottobre.