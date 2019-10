Giappone: sondaggio Tankan, il sentiment aziende manifatturiere sui minimi 6 anni

Valeria Panigada 1 ottobre 2019 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Ilrapporto Tankan del Giappone mostra che il sentiment delle aziende manifatturiere del paese è peggiorato scivolando al livello più debole degli ultimi sei anni. Il dato nei tre mesi a settembre si è attestato a 5 punti, in calo dai 7 del precedente sondaggio di giugno. Si tratta della lettura più bassa dal giugno 2013, anche se migliore delle attese (consensus pari a 1 punto). Tra i fattori responsabili della sfiducia delle aziende manifatturiere giapponesi, le crescenti tensioni commerciali e il rallentamento in Cina e in altri paesi asiatici.