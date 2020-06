Giappone, sondaggio Reuters Tankan: sentiment aziende manifatturiere e non a minimi da 2009

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2020 - 06:54

Dal sondaggio mensile Reuters Tankan emerge che il sentiment delle aziende manifatturiere giapponesi rimane al minimo dal giugno del 2009. Nel mese di giugno, l'indice relativo è sceso ulteriormente a -46 punti, in calo rispetto a -44 a maggio.L'indice non manifatturiero, invece, ha recuperato lievemente terreno, salendo a -32 punti dai -36 precedenti.Da segnalare che il report Reuters Tankan anticipa la diffusione del rapporto trimestrale che prende lo stesso nome diffuso dalla Bank of Japan (BOJ).L'outlook rimane fosco. Per il mese di settembre si prevede che l'indice che monitora il sentiment delle aziende manifatturiere si attesterà a -35 punti, mentre quello delle aziende non manifatturiere sarà pari a -29 punti.