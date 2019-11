Giappone, sondaggio Reuters-Tanken: sentiment aziende manifatturiere crolla a minimo da marzo 2013

Laura Naka Antonelli 7 novembre 2019 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre il sentiment delle aziende manifatturiere del Giappone è peggiorato al minimo in sei anni e mezzo, ovvero dal marzo del 2013. E' quanto emerge dal sondaggio elaborato da Reuters Tankan, che segnala un calo dell'indice da -5 a -9.Male anche l'indice non manifatturiero, sceso dai precedenti +25 a quota +12, al valore più basso dall'ottobre del 2016.Così il gestore di un negozio interpellato nel sondaggio: "Abbiamo assistito a un calo della domanda a seguito dell'aumento delle tasse (riferimento all'aumento dell'Iva, entrato in vigore lo scorso 1° ottobre), del passaggio del tifone e del cattivo tempo, che hanno colpito i weekends e che hanno zavorrato il sentiment dei consumatori".