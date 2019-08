Giappone, sondaggio Reuters-Tankan: sentiment aziende manifatturiere negativo per prima volta da 2013

Laura Naka Antonelli 19 agosto 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Il rapporto Reuters Tankan del Giappone mostra che il sentiment delle aziende manifatturiere del paese è scivolato al valore più basso dall'aprile del 2013. L'indice relativo al mese di agosto è crollato ad agosto a -4 punti, dai +3 di luglio.Si tratta del primo dato al di sotto dello zero in più di sei anni. Tra i fattori responsabili della sfiducia delle aziende manifatturiere giapponesi, il timore di una recessione, intensificato dai rischi di recessione -scaturiti dalla guerra commerciale globale in corso- che incombono sulle economie di Stati Uniti e Germania. Le aziende giapponesi guardano con preoccupazione anche al pericolo di un peggioramento dell'economia cinese.