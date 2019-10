Giappone, sondaggio Reuters-Tankan: migliora fiducia imprese manifatturiere, sentiment servizi a record tre mesi

Laura Naka Antonelli 10 ottobre 2019 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Il sondaggio stilato congiuntamente da Reuters e Tankan sul sentiment delle imprese giapponesi ha messo in evidenza che, nel mese di ottobre, l'outlook delle aziende attive nel settore manifatturiero si è confermato meno negativo rispetto al mese precedente e che il sentiment del settore dei servizi è salito al record in tre mesi.Le aziende manifatturiere hanno continuato a manifestare preoccupazioni sulle conseguenza di una guerra commerciale protratta tra Stati Uniti e Cina e per il rallentamento dell'economia cinese.Nello specifico, l'indice sul sentiment delle aziende manifatturiere si è attestato a ottobre a -5, in rialzo di due punti rispetto al mese precedente, quando il dato aveva testato il minimo degli ultimi sei anni e mezzo, a -7 punti.L'indice che misura il sentiment delle aziende che operano nel settore servizi è salito a 25 punti dai 19 di settembre.