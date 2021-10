Giappone: sentiment manifatturiero Reuters Tankan a minimi in sei mesi, aumento materie prime non si riflette in prezzi vendita

Laura Naka Antonelli 13 ottobre 2021 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre l'indice manifatturiero del Giappone Tankan stilato da Reuters - che anticipa la pubblicazione dell'indice trimestrale Tankan compilato dalla Bank of Japan e che misura la fiducia delle imprese manifatturiere giapponesi – è peggiorato dai 18 punti di settembre a quota 16, minimo da aprile, ovvero degli ultimi sei mesi.L'indice che misura il sentiment delle imprese attive nel settore dei servizi è migliorato invece da -2 punti a -1 punto, rimanendo comunque in territorio negativo.Dal rapporto è emerso che, sebbene il business delle aziende non sia tornato ancora ai livelli precedenti la pandemia Covid-19, il peggio della fase pandemica è considerato concluso e si parla di trend in fase di ripresa.Ancora, i prezzi delle materie prime stanno volando, anche se il rialzo non è andato a colpire i prezzi di vendita, in quanto forte rimane il contesto caratterizzato dalla deflazione.La domanda per i prodotti del comparto dei semiconduttori è solida ma si riportano tagli alla produzione lanciati dalle compagnie automobilistiche e dalle aziende che producono macchinari per le fabbriche.