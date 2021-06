Giappone: salari +1,6% ad aprile. Su base reale il balzo è il più forte dal 2010

Laura Naka Antonelli 8 giugno 2021 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile, i salari in Giappone sono saliti al ritmo più veloce dalla fine del 2018, sulla scia del balzo degli straordinari percepiti dai lavoratori giapponesi.I salari sono aumentati dell'1,6% su base annua, il doppio rispetto al +0,8% atteso dagli analisti, e rispetto al +0,6% di marzo.Su base reale, il dato - aggiustato dunque tenendo conto dell'impatto dell'inflazione -ha segnato un rialzo del 2,1%, riportando il guadagno più forte dal luglio del 2010, dunque in più di un decennio, meglio del +1,4% atteso dal consensus e del +0,5% di marzo.Gli straordinari, termometro della solidità dell'attività delle aziende, sono balzati ad aprile del 6,4% su base annua, riportando il primo aumento su base annua dall'agosto del 2019.Da segnalare che il rialzo dei salari su base reale si spiega sia con il calo dello 0,5% dell'indice dei prezzi al consumo che con la ripresa su base annua dei compensi per i lavoratori part-time.