Giappone: quarta ondata Covid, tasso di disoccupazione sale per prima volta in sei mesi

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2021 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile il tasso di disoccupazione del Giappone è salito dello 0,2% al 2,8%, riportando il primo rialzo degli ultimi sei mesi, a causa del nuovo stato di emergenza dichiarato dal governo di Tokyo per combattere la quarta ondata della pandemia Covid-19.Il dato era atteso dagli economisti in rialzo dal 2,6% di marzo al 2,7%. Il numero degli occupati, in Giappone, è stato pari a 66,57 milioni ad aprile, in rialzo su base annua di 290.000 unità. Il numero di disoccupati si è attestato invece a 2,09 milioni, in crescita di 200.000 unità rispetto all'aprile del 2020.