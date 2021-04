Giappone: produzione industriale rivista al rialzo, ma il segno meno rimane

Laura Naka Antonelli 19 aprile 2021 - 07:10

Nelmese di febbraio la produzione industriale del Giappone è scesa su base mensile dell'1,3%. Il dato è stato rivisto al rialzo in modo signifivativo rispetto alla flessione del 2,1% inizialmente riportata. A condizionare al ribasso il dato è stato in parte, come riportato nella lettura preliminare, il problema della scarsità globale di chip per il settore auto, che ha colpito il comparto automotive made in Japan. Su base annua il dato ha segnato un calo del 2, rispetto al -2,6% indicato nella lettura preliminare.