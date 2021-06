Giappone: produzione industriale -5,9% a maggio, prima flessione in tre mesi

Laura Naka Antonelli 30 giugno 2021 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio la produzione industriale del Giappone è scesa su base mensile del 5,9%, riportando la prima flessione in tre mesi. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato, che ha fatto peggio delle stime (-2,4%), rallentando in modo significativo rispetto al precedente rialzo pari a +2,9% di aprile.Su base annua, il trend è stato invece di un balzo del 22%, meglio del +20% stimato e in accelerazione rispetto al +15,8% di aprile.Le aziende giapponesi interpellate hanno detto di prevedere, per il mese di giugno, un aumento della produzione industriale del 9,1% su base mensile, seguito da un calo dell'1,4% a luglio.