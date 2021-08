Giappone: produzione industriale -1,5% a luglio, dato affossato da settore auto

Laura Naka Antonelli 31 agosto 2021 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Brutte notizie per l'economia del Giappone. I dati preliminari diffusi dal governo indicano che, nel mese di luglio, la produzione industriale del paese è scesa dell'1,5% su base mensile, scontando il calo che ha colpito, in particolare, la produzione di auto. Produzione di auto che, in generale, sta facendo ancora fronte al problema della carenza di chip a livello globale, in gran parte dell'Asia.Il dato è stato comunque migliore della flessione pari a -2,5% attesa dagli analisti.Il peggioramento è in ogni caso evidente, se si considera che a giugno la produzione industriale del Giappone era balzata del 6,5%.In generale, gli analisti temono che il Pil del Giappone rischi di soffrire una contrazione nel terzo trimestre, a causa della veloce diffusione della variante Delta e dei nuovi contagi Covid-19, che hanno costretto le autorità a imporre nuove misure di restrizione.Su base annua, la produzione industriale è balzata nel luglio del 2021 dell'11,6%, rispetto al precedente rialzo del 23%.