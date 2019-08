Giappone: produzione industriale +0,7% a luglio, battute attese consensus

Laura Naka Antonelli 30 agosto 2019 - 07:11

MILANO (Finanza.com)

Il dato preliminare di luglio relativo alla produzione industriale del Giappone indica un rialzo dello 0,7% su base annua, molto meglio rispetto al -0,6% stimato e in deciso recupero rispetto al -3,8% di giugno. Su base mensile, la performance è stata di un aumento dell'1,3%, anche in questo caso meglio delle attese degli analisti, che avevano previsto un rialzo dello 0,3%, e in forte ripresa rispetto al -3,3% di giugno.Per il mese di agosto, le aziende manifatturiere giapponesi prevedono un aumento della produzione industriale dell'1,3% su base mensile, mentre per settembre le attese sono di una contrazione dell'1,6%.